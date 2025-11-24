logo pulso
Estado

Debe Alcaldía 150 mdp a los constructores

Por obra realizada durante la administración de Jorge Terán

Por Redacción

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Debe Alcaldía 150 mdp a los constructores

CIUDAD VALLES.- Constructoras demandaron por 15 millones de pesos al Ayuntamiento porque desde el trienio de Jorge Terán Juárez no les han pagado por edificaciones ya realizadas al gobierno municipal.

En la entrevista que siguió a la sesión de Cabildo, donde los ediles aprobaron el proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Valles para enviarlo a revisión al Congreso del Estado, la contadora Anel Coronado Aguilar, tesorera del Ayuntamiento habló de manera desglosada de la deuda de Valles y uno de los puntos importantes es un compromiso por pagar de 15 millones de pesos.

Este dinero es parte de la deuda e intereses de una obra que una constructora llevó a cabo, sin recibir el pago de la administración 2015-2018, es decir, la que encabezó Jorge Terán.

La deuda completa actualmente está en poco más de 150 millones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales.

