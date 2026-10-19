Debe municipio apoyo al asilo de ancianitos

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CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento de Valles debe todas las aportaciones del año al Asilo de Ancianos San Martín de Porres, debería abonar 10 mil pesos al mes a esa institución.

Cuando está en plena crisis de infraestructura, debido a lo vetusto del inmueble y hubo necesidad de organizar una colecta, para pedir apoyo a los automovilistas a la altura del albergue, el Ayuntamiento no ha pagado ni uno de los meses que debe abonar a ese lugar, como parte de los apoyos a las instituciones de carácter humanitario.

El Gobierno del Estado abona 30 mil pesos mensuales a ese lugar y, hasta el momento ha cumplido con el compromiso, sin embargo, el Gobierno de Valles no ha dado un solo mes de los de este año 2026, llegando la deuda a 100 mil pesos, actualmente.