Dejan sin luz varias colonias de Cedral

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Cedral.- Colonias y comunidades del municipio de Cedral se vieron afectadas al quedarse sin energía eléctrica, debido a trabajos de construcción y mantenimiento que está realizando personal de la Comisión Federal de Electricidad.

Entre los sectores afectados se encuentran las colonias Julián Carrillo, Rojas, Escritores y La Unión, así como las comunidades de Ejido Hidalgo, El Saladito, El Saltillito, Jesús María, San Pablo y zonas aledañas, las cuales permanecieron durante varias horas sin el servicio eléctrico el sábado, debido a las labores que realiza la CFE para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Esta situación causó molestias entre los habitantes, quienes tuvieron que suspender algunas de sus actividades cotidianas a causa de la falta de energía.

Desde las nueve de la mañana comenzó la interrupción del servicio eléctrico, por lo que se recomendó a la población desconectar los aparatos electrónicos para evitar daños o sobrecargas al momento del restablecimiento del suministro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, se pidió a los ciudadanos cargar con anticipación sus teléfonos celulares para mantenerse comunicados en caso de alguna emergencia.

Fue durante la tarde del sábado cuando el servicio de energía eléctrica regresó a la mayor parte del municipio; sin embargo, se informó que los trabajos continuarán a lo largo de la semana con el objetivo de seguir mejorando el servicio en el municipio.