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Dejan sin luz varias colonias de Cedral

Hay quejas de habitantes, porque la paraestatal no avisó

Por Jesús Vázquez

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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Dejan sin luz varias colonias de Cedral
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      Cedral.- Colonias y comunidades del municipio de Cedral se vieron afectadas al quedarse sin energía eléctrica, debido a trabajos de construcción y mantenimiento que está realizando personal de la Comisión Federal de Electricidad.

      Entre los sectores afectados se encuentran las colonias Julián Carrillo, Rojas, Escritores y La Unión, así como las comunidades de Ejido Hidalgo, El Saladito, El Saltillito, Jesús María, San Pablo y zonas aledañas, las cuales permanecieron durante varias horas sin el servicio eléctrico el sábado, debido a las labores que realiza la CFE para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

      Esta situación causó molestias entre los habitantes, quienes tuvieron que suspender algunas de sus actividades cotidianas a causa de la falta de energía.

      Desde las nueve de la mañana comenzó la interrupción del servicio eléctrico, por lo que se recomendó a la población desconectar los aparatos electrónicos para evitar daños o sobrecargas al momento del restablecimiento del suministro. 

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      Asimismo, se pidió a los ciudadanos cargar con anticipación sus teléfonos celulares para mantenerse comunicados en caso de alguna emergencia.

      Fue durante la tarde del sábado cuando el servicio de energía eléctrica regresó a la mayor parte del municipio; sin embargo, se informó que los trabajos continuarán a lo largo de la semana con el objetivo de seguir mejorando el servicio en el municipio.

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