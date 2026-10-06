Desabasto de agua por fuga

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Anuncia la Dapas falta de servicio y baja presión en varios puntos de la ciudad por posible fuga que está afectando la red general.

Esta tarde, luego de que algunos sectores cercanos a la planta y zonas altas reportaran una presión ínfima en sus llaves o, de plano, no contar con el servicio, la dirección de Comunicación Social dio a conocer un boletín en el que advierte que "De manera preliminar, esta situación podría deberse a una posible fuga no detectada".

Los operarios de la Dapas presuntamente se encuentran localizando el desperfecto o fuga, pero piden a los ciudadanos reportar a la paramunicipal brotes de agua, escurrimientos inusuales o encharcamientos para detectar el posible problema de distribución.