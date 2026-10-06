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Desabasto de agua por fuga

Por Redacción

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Desabasto de agua por fuga
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      CIUDAD VALLES.- Anuncia la Dapas falta de servicio y baja presión en varios puntos de la ciudad por posible fuga que está afectando la red general.

      Esta tarde, luego de que algunos sectores cercanos a la planta y zonas altas reportaran una presión ínfima en sus llaves o, de plano, no contar con el servicio, la dirección de Comunicación Social dio a conocer un boletín en el que advierte que "De manera preliminar, esta situación podría deberse a una posible fuga no detectada".

      Los operarios de la Dapas presuntamente se encuentran localizando el desperfecto o fuga, pero piden a los ciudadanos reportar a la paramunicipal brotes de agua, escurrimientos inusuales o encharcamientos para detectar el posible problema de distribución.

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