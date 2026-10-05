Obra a medias afecta a personas discapacitadas
Madre de familia exige que se nivele el camino
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CIUDAD VALLES.- Una mujer advierte que una obra de pavimentación está negando el derecho a la educación a su hijo, quien por su discapacidad no puede ir y venir al CBTIS 46.
Antes de llegar a la escuela de referencia, un estudiante de la escuela que se traslada en silla de ruedas tiene que hacer alto y esperar que le ayuden, porque los restos de una obra de pavimentación y los materiales le impiden avanzar, así que sus familiares le ayudan a pasar por el terreno irregular.
La petición de su familia es que se pueda aplanar el terreno por dónde deberían pasar los peatones, ya que entienden que hay una obra en construcción, pero ésta ya tiene muchas semanas de retraso, además de los problemas que genera a personas con alguna discapacidad, como en este caso su hijo.
Por lo que exige que se mejoren las condiciones del lugar.
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