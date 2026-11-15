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Desarrolla estudiante recubrimiento natural para los mangos

Por Redacción

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Desarrolla estudiante recubrimiento natural para los mangos
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      CIUDAD VALLES.- Jesús Pérez Sánchez, estudiante del séptimo semestre de Ingeniería Ambiental del Tecnológico Nacional de México (TNM) desarrolló un recubrimiento natural que hace durar al doble la vida de los mangos en el anaquel.  El proyecto consiste en un recubrimiento comestible y biodegradable con base en polisacáridos naturales y agentes microbianos llamado Opak, que ganó un encuentro nacional de Innova Tec en 2025 y cuya patente está en trámite. 

      Con este recubrimiento, el mango pasa de durar en el anaquel (sin manchas negras), de una semana a tres semanas, además de que esa cobertura es comestible.

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