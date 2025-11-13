Descarta FEPUASLP problemas para alumnos

CIUDAD VALLES.- Nadie perderá el semestre ni tampoco se verá afectada la academia en la Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (FEPUASLP), de acuerdo con el director de esta instancia, Isaac Lara Azuara.

Lamentó que circulen notas falsas sobre posibilidades de pérdida de semestre y refirió que aunque sigue habiendo el adeudo del Gobierno del Estado, las calificaciones y el semestre de los alumnos está a salvo y sin problemas.

Agregó que el Congreso ya hizo modificaciones en el presupuesto para que el Gobierno pueda hacer el pago y comentó que la comunidad universitaria está trabajando de manera normal y sin ningún contratiempo, pase lo que pase con la deuda.