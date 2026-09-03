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Descarta Medina a su hijo para alcalde

Aunque dice que el asunto lo decidirá el líder moral del Verde

Por Redacción

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Descarta Medina a su hijo para alcalde
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      CIUDAD VALLES.- El alcalde David Medina Salazar cambió el discurso sobre las pretensiones políticas en su familia y dijo que él no está interesado en que su hijo busque la Presidencia Municipal.

      A pesar de que hace unas semanas, el discurso de Medina era insistente sobre la posible aspiración de su hijo, David Medina Avendaño, en esta semana expresó que "...yo no quiero que mi hijo sea alcalde. Ese tema lo va a decidir el líder moral (Gobernador). No apadrino a nadie. Yo me quiero ir tranquilo", expresó.

      Agregó que su hijo tiene pendientes dentro de su vida personal que son demasiado abrumadores, como el manejo de empresas de la familia y la próxima paternidad, además de que él tiene su propio criterio y la decisión será del actual presidente del Verde, no del alcalde. 

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