logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Desconocidos chocan una moto y un carro

Por Carmen Hernández

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
A
Desconocidos chocan una moto y un carro
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Automovilista desconocido choca una motocicleta y un vehículo que estaban estacionados, oficiales revisan las cámaras del C3 para dar con los responsables, ya que causaron severos daños a las unidades motrices.  

      Los afectados viven en la calle SARH y Aldama, quienes dieron a conocer que dejaron estacionados un vehículo color gris y una motocicleta en la vía pública, de repente escucharon un fuerte estruendo y al salir a indagar, encontraron que las unidades tenían severos daños, por lo que solicitaron el apoyo de las corporaciones de seguridad.  

      Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron los daños que les ocasionaron a los vehículos, adelantaron al quejoso que revisarán las cámaras del sistema de videovigilancia del C3. 

      También realizarán labores de búsqueda para dar con los presuntos responsables de los daños.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Se recomendó a los afectados acudir a formalizar la denuncia ante la Fiscalía, para continuar con la investigación y poder localizar a los responsables de los daños.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      SEGE mantiene seguimiento a 15 escuelas afectadas por lluvias en la Huasteca
      SEGE mantiene seguimiento a 15 escuelas afectadas por lluvias en la Huasteca

      SEGE mantiene seguimiento a 15 escuelas afectadas por lluvias en la Huasteca

      SLP

      Rubén Pacheco

      Más de 100 escuelas en la Huasteca sufrieron daños por lluvias torrenciales desde 2025.

      Posponen cirugías en el Seguro Social
      Posponen cirugías en el Seguro Social

      Posponen cirugías en el Seguro Social

      SLP

      Redacción

      Familias se quejan, en el IMSS se deslindan

      Cambios viales por obras del Libramiento
      Cambios viales por obras del Libramiento

      Cambios viales por obras del Libramiento

      SLP

      Redacción

      Chocan motociclistas; tres personas lesionadas
      Chocan motociclistas; tres personas lesionadas

      Chocan motociclistas; tres personas lesionadas

      SLP

      Redacción