Desconocidos chocan una moto y un carro

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Automovilista desconocido choca una motocicleta y un vehículo que estaban estacionados, oficiales revisan las cámaras del C3 para dar con los responsables, ya que causaron severos daños a las unidades motrices.

Los afectados viven en la calle SARH y Aldama, quienes dieron a conocer que dejaron estacionados un vehículo color gris y una motocicleta en la vía pública, de repente escucharon un fuerte estruendo y al salir a indagar, encontraron que las unidades tenían severos daños, por lo que solicitaron el apoyo de las corporaciones de seguridad.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron los daños que les ocasionaron a los vehículos, adelantaron al quejoso que revisarán las cámaras del sistema de videovigilancia del C3.

También realizarán labores de búsqueda para dar con los presuntos responsables de los daños.

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Se recomendó a los afectados acudir a formalizar la denuncia ante la Fiscalía, para continuar con la investigación y poder localizar a los responsables de los daños.