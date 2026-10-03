Desechos de granja dañan a vecinos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Habitantes de la comunidad de la Providencia se quejan de olores nauseabundo por desechos de una granja, familias dieron a conocer que en la localidad una comerciante cuenta con un terreno céntrico, en el cual arriban mínimo 3 camiones diariamente de desechos de "gallinas y pollos", por lo que los olores son insoportables.

Indicaron que no están en contra del progreso de las personas, pero es de vital importancia que el Sector Salud y el departamento de Ecología tome acciones al respecto, o que el depósito de los desechos sea reubicado en un lugar más alejado.

Señalaron que los fuertes olores son insoportables y hay personas que han enfermado, por lo que es un problema de salud pública que se debe atender de inmediato.

Por lo que piden que las autoridades correspondientes tomen acciones para erradicar este problema de salud, que vienen soportando los colonos desde el año pasado por los olores insoportables.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí