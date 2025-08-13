logo pulso
Detectan más casos de dengue en la Huasteca Norte

Por Miguel Barragán

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Detectan más casos de dengue en la Huasteca Norte

CIUDAD VALLES.- Hay cuatro casos de dengue hemorrágico en el estado, tres de ellos se detectaron en la Huasteca norte.

Las cifras de la Secretaría de Salud indican que el 75 por ciento de los casos graves se encuentran confirmados en la Huasteca, región en donde por la naturaleza hay más presencia del mosquito que genera la enfermedad.

A nivel estatal, el total de casos es de 242, de los cuales 157 han sido atendidos en la Jurisdicción Sanitaria V, que comprende los municipios de Valles, Ébano, Tamuín, Tamasopo y El Naranjo.

La cifra de incidencias significa que el 64 por ciento del total de quienes pasan han pasado por este padecimiento son oriundos de municipios de la Huasteca Norte.

