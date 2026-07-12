Detectan más casos de gusano barrenador
Exhortan a ciudadanos a revisar sus animales y mantenerlos sanos
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Matehuala.- Se han detectado varios casos de gusano barrenador en perros en la ciudad y en animales de ganadería en comunidades rurales, por lo que es necesario que las personas revisen constantemente a sus animales y, en caso de que presenten alguna herida, les brinden atención y tratamiento oportuno.
Comentó el médico veterinario zootecnista José Alejandro Zermeño, regidor de Desarrollo Rural, informó que han estado monitoreando casos de gusano barrenador, sobre todo en animales de ganado recién nacidos, como becerros y potrillos, asimismo, señaló que también se han presentado casos en animales domésticos como perros y gatos, e incluso en humanos, ya que se detectó a una persona en situación de calle que presentaba esta afectación.
Expresó que se trata de un problema grave, pues no solamente se está presentando en el campo, sino también en la zona urbana, señaló que ya se han detectado casos de perros con gusano barrenador y que esta situación puede prevenirse si las personas que tienen mascotas en casa, o que apoyan a perros y gatos comunitarios, revisan si presentan heridas y los llevan de inmediato al veterinario para recibir atención y desinfección adecuada, evitando así la formación del gusano barrenador.
Declaró que este problema ya está afectando a la ciudad, anteriormente existía un programa de liberación de mosca estéril para evitar la propagación del gusano barrenador.
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Señaló que tras la cancelación de este programa y la apertura de la frontera con Guatemala para el ingreso de ganado procedente de Centroamérica, se introdujeron animales infectados que han afectado a productores de diversas regiones de México.
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