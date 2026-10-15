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Detienen a dos hombres; llevaban caja de jitomate

Por Carmen Hernández

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a dos hombres; llevaban caja de jitomate
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Fueron detenidos 2 hombres por el robo hormiga que realizaban en una parcela del Ejido del Refugio, los que fueron aprehendidos con las manos en la masa. 

      Elementos de Seguridad Pública Municipal realizaban un operativo en la calle Juárez, los oficiales de la patrulla 044 se percataron que dos jóvenes a bordo de una motocicleta no portaban casco, por lo que se les marcó el alto.

      Al ser revisados traían una caja llena de jitomates, de los cuales no supieron dar datos de como los habían obtenido. 

      Al ser detenidos terminaron confesando que los tomates habían sido sustraídos de una parcela y que acciones de ese tipo las realizaban de manera constante, sin ser detenidos en ninguna ocasión. 

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      Por lo que fueron puestos a disposición del Juez Calificador, quien se encargará de definir su situación legal, mientras se solicita a los presuntos afectados denunciar.

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