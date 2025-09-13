logo pulso
Detienen a sujeto por allanamiento

Por Carmen Hernández

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a sujeto por allanamiento

RIOVERDE.- Elementos de Seguridad Pública Municipal detienen a un hombre armado con un machete por allanamiento en un hotel en la zona centro de la ciudad.

El director de Seguridad Pública Municipal Javier Martín Ortega Maya dio a conocer que ayer a las 10:58 de la mañana, fue detenido un hombre que traía en su poder enorme machete luego de ser sorprendido dentro de un inmueble llamado la Posada Centro, ubicado en la calle Aldama S/N, cuando el propietario descubrió al sujeto en el interior de la propiedad y solicitó apoyo de la corporación policíaca, por el peligro que representaba para su integridad.

El detenido fue identificado como José Félix de 30 años de edad, con domicilio en la calle Colima en la colonia Buenos Aires. 

El sujeto fue trasladado a los separos preventivos y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de allanamiento de morada.

