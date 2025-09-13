logo pulso
Diacono Lorenzo fue removido a Catorce

Por Jesús Vázquez

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Diacono Lorenzo fue removido a Catorce

Catorce.- El diacono Lorenzo de Jesús Castillo Gallegos fue enviado a la parroquia de la Purísima Concepción y el santuario de San Francisco de Asís, para servir a la comunidad católica de este lugar donde los feligreses ya lo recibieron con gran alegría. 

El diacono fue enviado por el obispo Margarito Salazar Cárdenas a la Parroquia de Catorce, donde estará desempeñándose brindando ayuda al párroco de es lugar así mismo sirviendo a Dios escuchando a los feligreses, para recibirlo se llevó a cabo una misa de acción de gracias, donde la gente de este lugar lo felicitó y estuvieron platicando con él.

 Cabe hacer mención que esta es la primera vez que el diacono Lorenzo de Jesús acude a participar en una parroquia, ya que hace poco fue ordenado como diacono, y este es el último paso para próximamente ser sacerdote.

Por otra parte, Real de Catorce se prepara para las fiestas patronales en honor a San Francisco de Asís donde esperan a miles de personas durante este mes de septiembre, así como en el mes de octubre. 

