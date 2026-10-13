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DIF, sin facultad para dar guarda y custodia menores

Este procedimiento corresponde a autoridades judiciales

Por Jesús Vázquez

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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DIF, sin facultad para dar guarda y custodia menores
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      MATEHUALA.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) emitió un comunicado para aclarar que la resolución de controversias relacionadas con la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes corresponde a la autoridad judicial, de acuerdo con lo establecido en el Código Familiar del estado. 

      En el comunicado se señala que, con fundamento en el artículo 300 y demás disposiciones aplicables, cuando existe una controversia entre los progenitores respecto a la custodia de un menor, corresponde a la autoridad judicial determinar quién deberá hacerse cargo de su cuidado, tomando siempre en cuenta el interés superior de la niñez.

      El organismo explicó que el SMDIF no sustituye las facultades de los jueces para resolver conflictos familiares relacionados con la custodia, sin embargo, dentro de sus atribuciones, puede intervenir para facilitar acuerdos o convenios entre las partes, siempre y cuando exista voluntad y consentimiento de ambas.

      Asimismo, precisó que esta intervención no significa que el organismo pueda decidir unilateralmente a quién corresponde la custodia de un menor, ya que esta determinación debe realizarse conforme a la legislación vigente. 

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      Cuando los padres o tutores no logran llegar a un acuerdo, corresponde al Juzgado competente resolver la controversia y determinar lo conducente respecto a la guarda y custodia, atendiendo en todo momento al principio del interés superior de la niñez.

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