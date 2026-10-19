Disfrutan familias del desfile de comparsas parte de Xantolo

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Matehuala.- Como parte del programa Xantolo se vive en tu ciudad, se llevó a cabo un gran desfile con comparsas de distintos grupos de baile e instituciones educativas, el cual salió del Centro Cultural hasta terminar en el Parque Álvaro Obregón.

Para iniciar este magno desfile, primeramente, en el Centro Cultural se llevó a cabo una ceremonia y posteriormente empezó el desfile de Xantolo en tu ciudad, donde al inicio del desfile estaban los huehues del Grupo de Danza Coatlicue, seguidos de instituciones escolares como la escuela secundaria Francisco Zarco, la secundaria José Joel Tristán, la Preparatoria Candelaria Sánchez y la Secundaria Técnica 40.

También participó la Secundaria Técnica 78, una secundaria de Villa de la Paz, Fomento Cultural del Norte Potosino, Vanegas, Cedral y grupos de la Huasteca Potosina.

El desfile inició del Centro Cultural continuando por la calle Hidalgo, Morelos, Insurgentes y 5 de Mayo, para terminar en el Parque Álvaro Obregón, donde cada una de las comparsas hizo una exhibición del baile.

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En el Parque Álvaro Obregón también había una gran exposición de altares de muertos dedicados a personajes de la historia de México y uno muy en especial dedicado al doctor Gregorio Antonino Maldonado, quien fue presidente de Matehuala. Asimismo, estuvieron compartiendo alimentos como el zacahuil, que es una tradición de la Huasteca, para que los matehualenses degustaran este platillo.