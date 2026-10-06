Donan mochilas a estudiantes

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Matehuala.- La presidenta del DIF Municipal Zoraira Hernández de los Reyes informó que recorrieron escuelas primarias rurales y telesecundarias de diferentes comunidades, donde donaron mochilas a los niños y jóvenes para apoyarlos en este regreso a clases.

Se repartieron aproximadamente tres mil mochilas y recorrieron todas las comunidades del municipio, con la finalidad de que ningún niño o joven se quedara sin mochila y los padres de familia no tuvieran que realizar un gasto extra en su economía familiar, pues actualmente las mochilas son muy costosas.

Comentó que este regreso a clases ha representado un alto costo para los padres de familia, más para quienes tienen dos o más hijos, ya que deben comprar útiles escolares, mochilas, si tienen hijos en diferentes grados, como Jardín de Niños, Primaria, Secundaria o Bachillerato, esto representa también el pago de inscripciones, algunas familias se las ven difíciles hasta para poder adquirir una mochila.

Declaró que, ante esta situación, se dieron a la tarea de donar mochilas a niños y jóvenes de las comunidades de Matehuala.

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Por otra parte, llevaron a cabo la donación de una silla de ruedas al señor Melquiades, para que pueda continuar acudiendo a sus terapias y citas médicas.