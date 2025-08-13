logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Fotogalería

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Donan predio para albergue canino

Por Carmen Hernández

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Donan predio para albergue canino

Ciudad Fernández.- Mascotas del Albergue Ayuda a Huellitas de Luz contarán con su propio albergue en el Barrio de Los Llanitos, ya que les fue donado un terreno para construir el albergue. 

El Ayuntamiento formalizó con el fraccionador Adán Ortiz Vega, la donación de un área verde en el Fraccionamiento Santa Mónica, perteneciente al Barrio de Los Llanitos.

El presidente Rodolfo Loredo Hernández dijo que el espacio será destinado para el Albergue canino y felino “Ayuda a Huellitas de Luz”, que encabeza Leticia Maldonado Reyna, el cual es el más grande de la Zona Media, ya que brinda refugio a 100 mascotas rescatadas. 

Lo que se busca es que las mascotas tengan una mejor calidad de vida, porque en ocasiones hay personas irresponsables que optan por dejarlos en situación de calle.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Preparan eventos por día de la juventud
Preparan eventos por día de la juventud

Preparan eventos por día de la juventud

SLP

Carmen Hernández

Aprueba Tribunal niños lleven apellido de sus dos madres
Aprueba Tribunal niños lleven apellido de sus dos madres

Aprueba Tribunal niños lleven apellido de sus dos madres

SLP

Miguel Barragán

Prevén otro fin de semana lluvioso
Prevén otro fin de semana lluvioso

Prevén otro fin de semana lluvioso

SLP

Jesús Vázquez

Operativo de PC por las fiestas patronales
Operativo de PC por las fiestas patronales

Operativo de PC por las fiestas patronales

SLP

Jesús Vázquez

Verifican seguridad de negocios en los stands