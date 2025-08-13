Donan predio para albergue canino

Ciudad Fernández.- Mascotas del Albergue Ayuda a Huellitas de Luz contarán con su propio albergue en el Barrio de Los Llanitos, ya que les fue donado un terreno para construir el albergue.

El Ayuntamiento formalizó con el fraccionador Adán Ortiz Vega, la donación de un área verde en el Fraccionamiento Santa Mónica, perteneciente al Barrio de Los Llanitos.

El presidente Rodolfo Loredo Hernández dijo que el espacio será destinado para el Albergue canino y felino “Ayuda a Huellitas de Luz”, que encabeza Leticia Maldonado Reyna, el cual es el más grande de la Zona Media, ya que brinda refugio a 100 mascotas rescatadas.

Lo que se busca es que las mascotas tengan una mejor calidad de vida, porque en ocasiones hay personas irresponsables que optan por dejarlos en situación de calle.

