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Donan trenzas para pelucas oncológicas

El pelo será enviado a la capital del Estado

Por Carmen Hernández

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Donan trenzas para pelucas oncológicas
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- El municipio de Cárdenas donó 18 trenzas, que serán entregadas para la elaboración de pelucas para donarlas a las pacientes que sufren cáncer.  

      La directora de la Instancia Municipal de la Mujer Julia Jasso Guerrero, dio a conocer que se acercó la presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia de Cárdenas, Amintha Ivette Martínez Aguilar, para hacer la donación de 18 trenzas de mujeres del municipio, quienes apoyarán a mujeres que padecen cáncer, quienes pierden su pelo debido a los tratamientos que reciben para enfrentar esta enfermedad. 

      Las trenzas que miden más de 20 centímetros serán enviadas a la capital potosina, para que se elaboren pelucas para las mujeres que pasan por este difícil problema de salud como lo es el cáncer y quienes debido a las quimioterapias que reciben para curarse, pierden pelo. 

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