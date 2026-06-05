Donan trenzas para pelucas oncológicas
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RIOVERDE.- Cada día se suman más jóvenes a donar su trenzas para las pelucas oncológicas que requieren personas que sufren cáncer y que no tienen pelo.
En el Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif) se cuenta con un departamento de Luz Rosa, donde se apoya a las pacientes que padecen cáncer, en este caso se les dona pelucas ante la falta de pelo que sufren por las quimioterapias que reciben.
Ahora la jovencita Lelsu Sugey acudió a donar su trenza, la que será entregada para la elaboración de pelucas oncológicas.
Estas posteriormente son entregadas a las personas que tienen cáncer y que carecen de pelo, de manera gratuita.
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Las personas interesadas en donar trenzas se pueden acercar a las oficinas del Dif, para que puedan apoyar a las mujeres que enfrentan problemas de la falta de pelo por el cáncer que sufren.