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Donan trenzas para pelucas oncológicas

Por Carmen Hernández

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Donan trenzas para pelucas oncológicas
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      RIOVERDE.-  Cada día se suman más jóvenes a donar su trenzas para las pelucas oncológicas que requieren personas que sufren cáncer y que no tienen pelo.  

      En el Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif) se cuenta con un departamento de Luz Rosa, donde se apoya a las pacientes que padecen cáncer, en este caso se les dona pelucas ante la falta de pelo que sufren por las quimioterapias que reciben.  

      Ahora la jovencita Lelsu Sugey acudió a donar su trenza, la que será entregada para la elaboración de pelucas oncológicas.  

      Estas posteriormente son entregadas a las personas que tienen cáncer y que carecen de pelo, de manera gratuita.  

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      Las personas interesadas en donar trenzas se pueden acercar a las oficinas del Dif, para que puedan apoyar a las mujeres que enfrentan problemas de la falta de pelo por el cáncer que sufren.

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