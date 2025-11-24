Donarán cenas navideñas

logo pulso
URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Estado

Por Carmen Hernández

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
San Ciro de Acosta.- Elementos de Seguridad Pública Municipal alistan el programa Noche Buena, la finalidad es entregar 120 cenas y se espera este 2025 donar la misma cantidad en beneficio de personas de escasos recursos, sobre todo de comunidades. 

Zimry Hernández comandante de la dependencia, dijo que en el 2024 se repartieron 120 cenas navideñas, las cuales fueron realidad gracias al apoyo de funcionarios y ciudadanos que se sumaron a esta campaña en beneficio de personas de escasos recursos.

 Señaló que se les entregó una bolsita de dulces y un pequeño presente, para tener una Noche buena feliz, pese a sus carencias.  

Para este 2025 se tiene contemplado llevar 120 cenas navideñas a las comunidades más alejadas y apartadas del municipio.  

Finalmente hizo un llamado a las familias para que se sumen a esta noble causa y cooperen en este día tan especial.

