Dulce María iniciará entrenamiento en COM

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RIOVERDE.- La taekwondoin rioverdense Dulce María fue convocada a la selección mexicana al entrenamiento, por lo que deberá acudir al Comité Olímpico Mexicano para iniciar su preparación.

Dulce María Alvarado Solís representará al estado potosino.

La joven había ganado en el rancking G3 de la Ciudad de México.

Pero recientemente a través de un correo electrónico le notificaron que participará en los entrenamientos en conjunto con la Selección Nacional Senior y equipos extranjeros, para el evento que se desarrollará en el Comité Olímpico Mexicano.

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Los participantes deberán estar en la Ciudad de México el próximo 28 de junio, para iniciar sus entrenamientos.

La taekwodoin y su entrenador Juan Acosta, ya se alistan para entrenar, una joven que ha puesto en alto el nombre de Rioverde.