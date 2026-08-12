Edil defiende a Berrones ante crisis de recolección

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CIUDAD VALLES.- "Me tendría que ir yo, antes de Berrones", refirió el alcalde David Medina Salazar cuando se le cuestionó sobre el reto del director de Servicios Municipales, Daniel Berrones de abandonar el cargo si no solucionaba el problema de la recolección de basura.

El mandatario dijo que el problema de que la basura no se recoja de los domicilios no es Daniel Berrones, sino el no haber facilitado recursos económicos a tiempo para la reparación y mantenimiento de los camiones de parte de él.

Medina Salazar se responsabilizó del problema y dijo que "Daniel (Berrones) es el menos culpable", porque sabe que incluso los domingos en la noche trabaja, pero no se le ha apoyado lo suficiente.

Entre las soluciones propuestas por el edil, dijo que en pocos días llegarán dos camiones nuevos y se les dotará de los recursos suficientes a Servicios Municipales.

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Hace más de un mes, Daniel Berrones dijo a medios de comunicación que si no resolvía en un lapso de 30 días el problema de la recolección, renunciaría.