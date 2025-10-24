El Instituto Tecnológico está de fiesta

RIOVERDE.- El Instituto Tecnológico Superior de Rioverde (ITSR) está de fiesta cumple 26 años de su fundación, hasta la fecha se han titulado cientos de jóvenes, y como parte de los festejos aumenta la oferta educativa con la apertura de 2 carreras más.

En las instalaciones del ITSR se llevó a cabo el evento que encabezó la directora Rosa María Martínez Robles, además del alcalde de San Ciro de Acosta Luis Carlos Pereyra, el síndico Edgar Narváez, el titular de la Unidad Regional de Servicios Educativos (URSE), así como autoridades educativas y municipales de la Zona Media.

Además se tiene el prestigio de que alumnos han participado en diversos eventos deportivos, donde han obtenido medallas de oro, plata y bronce. Como parte de los eventos fue inaugurado un mural, el cual fue realizado por alumnos de la institución.

Aumentará la oferta educativa con 2 carreras más, de Ingeniería Industrial e Innovación Artificial. En lo que va del año se han titulado 206 alumnos y están por emitir 28 títulos, además de que se ha incrementado un 11% la matrícula escolar.

