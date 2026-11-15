logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Fotogalería

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

El pago a jubilados, problema en Alcaldía

Por Redacción

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
A
El pago a jubilados, problema en Alcaldía
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Hay 245 jubilados en el Ayuntamiento que cobran su pensión y pronto habrá más, sin que haya un plan económico para poderlos solventar, de acuerdo con el regidor de Morena, César Ramos Clemente.

      El edil manifestó que los jubilados no son el problema, porque tarde o temprano tendrían que retirarse algunos de los sindicalizados, sino el exceso de personal de confianza que hace onerosos todos los rubros.

      Y es que los 245 jubilados prácticamente son la mitad de todos los sindicalizados que están en activo y tienen que cobrar porque así lo marca el contrato y la ley, pero se vuelve insostenible su situación porque hay un exceso de trabajadores y dijo que eso se puede ver en muchos departamentos en donde antes se podía resolver el trabajo con tres personas y que ahora tienen 10 empleados.

      Dijo que falta discutir el tema de las contrataciones y los compromisos que atraen los alcaldes desde las campañas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Posponen inicio de zafra en el IPA
      Posponen inicio de zafra en el IPA

      Posponen inicio de zafra en el IPA

      SLP

      Redacción

      Por deuda del Ingenio a cañeros y humedad en el campo

      Denuncian varias mujeres a un acosador sexual
      Denuncian varias mujeres a un acosador sexual

      Denuncian varias mujeres a un acosador sexual

      SLP

      Redacción

      Realiza tocamientos a féminas y el riesgo de sufrir abuso sexual

      Reforzarán vigilancia por visita de turistas
      Reforzarán vigilancia por visita de turistas

      Reforzarán vigilancia por visita de turistas

      SLP

      Redacción

      Club de Leones hará colecta de alimentos
      Club de Leones hará colecta de alimentos

      Club de Leones hará colecta de alimentos

      SLP

      Carmen Hernández

      Llevará apoyo a familias de escasos recursos de comunidades