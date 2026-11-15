El pago a jubilados, problema en Alcaldía

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CIUDAD VALLES.- Hay 245 jubilados en el Ayuntamiento que cobran su pensión y pronto habrá más, sin que haya un plan económico para poderlos solventar, de acuerdo con el regidor de Morena, César Ramos Clemente.

El edil manifestó que los jubilados no son el problema, porque tarde o temprano tendrían que retirarse algunos de los sindicalizados, sino el exceso de personal de confianza que hace onerosos todos los rubros.

Y es que los 245 jubilados prácticamente son la mitad de todos los sindicalizados que están en activo y tienen que cobrar porque así lo marca el contrato y la ley, pero se vuelve insostenible su situación porque hay un exceso de trabajadores y dijo que eso se puede ver en muchos departamentos en donde antes se podía resolver el trabajo con tres personas y que ahora tienen 10 empleados.

Dijo que falta discutir el tema de las contrataciones y los compromisos que atraen los alcaldes desde las campañas.

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