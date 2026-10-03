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El paso peatonal se hará hasta la colonia Juárez

Por Redacción

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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El paso peatonal se hará hasta la colonia Juárez
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      CIUDAD VALLES.- El plan es continuar con la segunda parte del puente peatonal, ya que lo que se hizo hasta ahorita alcanza para recorrer la mitad del trayecto que se tiene proyectado. 

      La Coordinación de Desarrollo Social (Codesol), a cargo de Roberto Reséndiz Galván tendría dentro de los planes a futuro continuar con el puente peatonal, a partir del lomo del puente vehicular adyacente, puesto que por lo pronto, en el inicio de las lluvias, solamente se anega la orilla del lado donde está el parque Colosio y de ahí, el peatón tiene que usar la banqueta del paso vehicular. 

      Todavía no hay fecha para ese proyecto, pero es parte de las obras que faltarían por hacer para que los que caminan de un lado a otro de ese paso puedan completar el recorrido, en caso de que el río suba sus niveles casi o hasta su escala máxima.

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