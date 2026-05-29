Elegirán a la flor infantil más bella

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CIUDAD DEL MAIZ.- Invitan a las niñas a participar en el certamen la Flor más bella infantil, las inscripciones se cierran el próximo 15 de junio, podrán participar las menores que sean oriundas del municipio.

La alcaldesa Rosa Angélica Martínez Linares, hizo un llamado a las niñas de 5 a 10 años de edad, para que participen en el certamen, las inscripciones se cierran el próximo 15 de junio, las inscripciones se podrán realizar en el departamento de Cultura.

Se estará calificando expresión, carisma, seguridad y actitud a las participantes para elegir a la ganadora.

La ganadora obtendrá un premio en efectivo de 5 mil pesos, mientras que para el segundo serán 4 mil y 3 mil al tercer lugar.

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La elección se realizará el 13 y 14 de junio, por lo que se invita a las pequeñas para para que se inscriban en este certamen.