logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SUS CORAZONES

Fotogalería

CRISTO EN SUS CORAZONES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Elegirán nuevo líder del tianguis Porfirio Díaz

Por Redacción

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
A
Elegirán nuevo líder del tianguis Porfirio Díaz
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Gregorio Olguín Monarca es ahora el líder suplente del tianguis de la Porfirio Díaz, luego de una asamblea de tianguistas.

      En una reciente asamblea de vendedores pertenecientes al tianguis oficialmente llamado Miguel Jiménez Ledesma, los asistentes determinaron que, ante la salida de Guillermina Juárez de la titularidad de ese gremio, la administración de los asuntos del tianguis más numeroso del mercado estaría por el momento a cargo de Olguín Monarca.

      En los próximos días, en asamblea, los 200 tianguistas harán propuesta para sustituir legalmente a Juárez, de acuerdo con una comisión de este mismo grupo de comerciantes ambulantes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Chocan auto y taxi en céntrico crucero
      Chocan auto y taxi en céntrico crucero

      Chocan auto y taxi en céntrico crucero

      SLP

      Redacción

      Tormenta eléctrica desquicia la ciudad
      Tormenta eléctrica desquicia la ciudad

      Tormenta eléctrica desquicia la ciudad

      SLP

      Jesús Vázquez

      Varios sectores se quedan a oscuras

      Operativos reducen el robo hormiga de cultivos
      Operativos reducen el robo hormiga de cultivos

      Operativos reducen el robo hormiga de cultivos

      SLP

      Carmen Hernández

      Niega Alcalde falta de recursos
      Niega Alcalde falta de recursos

      Niega Alcalde falta de recursos

      SLP

      Redacción