Elegirán nuevo líder del tianguis Porfirio Díaz

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CIUDAD VALLES.- Gregorio Olguín Monarca es ahora el líder suplente del tianguis de la Porfirio Díaz, luego de una asamblea de tianguistas.

En una reciente asamblea de vendedores pertenecientes al tianguis oficialmente llamado Miguel Jiménez Ledesma, los asistentes determinaron que, ante la salida de Guillermina Juárez de la titularidad de ese gremio, la administración de los asuntos del tianguis más numeroso del mercado estaría por el momento a cargo de Olguín Monarca.

En los próximos días, en asamblea, los 200 tianguistas harán propuesta para sustituir legalmente a Juárez, de acuerdo con una comisión de este mismo grupo de comerciantes ambulantes.