Elementos de Guardia Nacional en jornada social

Por Jesús Vázquez

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Elementos de Guardia Nacional en jornada social

Matehuala.- En la Plaza Juárez elementos de la Guarda Nacional llevaron a cabo una jornada de acercamiento social, la cual tuvo excelente respuesta por parte de niños de escuelas, jóvenes y adultos.

En esta jornada colocaron un módulo de información para los niños, donde había imágenes para colorear, y traían el equipo como cascos y chalecos antibalas que le ponían a los niños y personas para que vieran cómo es el equipo que usan, así mismo había folletos e información para los jóvenes interesados en entra a la Guardia Nacional. 

Los elementos de la Guardia Nacional trajeron en este evento a los perros K9 Junior y Embolo que son de raza pastor belga y son perros rescatistas, que están entenados para olfatear si hay bombas, droga, así como apoyar en diferentes situaciones de riesgo como lo son la búsqueda y rescate de cuerpos en algún desastre natural o de otra manera, los perros estuvieron en la Plaza Juárez conviviendo con los niños y las personas,

Los manejadores de los perros comentaron que son perros muy obedientes y que en este caso están preparados para en este tipo de actividades convivir con niños y adultos, agregaron que son muchos los perros K9 que tienen preparados para ayudar pero en esta ocasión solo trajeron a dos de los perros rescatistas para mostrarlos a la población.

