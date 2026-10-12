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Estado

Eligen directivos del modelo de Naciones Unidas

Inician formalmente los trabajos de esta actividad académica

Por Jesús Vázquez

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Eligen directivos del modelo de Naciones Unidas
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      Matehuala.- En las instalaciones de la Universidad de Matehuala se llevó a cabo el acto de toma de protesta del Secretariado, Mesas Directivas y Autoridades del XVII Modelo de las Naciones Unidas de la Universidad de Matehuala, UMATMUN 2026, ceremonia que marca el inicio formal de los trabajos de esta importante actividad académica.

      Durante el acto se presentó oficialmente al Secretariado General de UMATMUN 2026, integrado por José Ángel Sandoval Castillo, como secretario general; Elvia Alejandra Ángeles Torres, como Primera Subsecretaria y Óscar Villanueva Tovar, como Segundo Subsecretario.

      José Ángel Sandoval Castillo, secretario general de UMATMUN 2026, realizó la toma de protesta a quienes integran las diferentes mesas directivas de las comisiones que participarán en esta edición del modelo recibiendo el emblema oficial de UMATMUN.

      La Universidad de Matehuala se incorporó a la red de pensamiento global de la Organización de las Naciones Unidas en 2007, año en que instauró por primera ocasión el Modelo UMATMUN, desde entonces, esta iniciativa se ha consolidado como un espacio académico que contribuye a la formación de estudiantes con visión internacional, pensamiento crítico, capacidad de diálogo y compromiso social.

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      Con el inicio de UMATMUN 2026, la Universidad de Matehuala refrenda su compromiso con la formación de líderes capaces de comprender los desafíos del mundo y participar activamente en la construcción de soluciones, llevando consigo los principios de la diplomacia, el diálogo y la responsabilidad social.

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