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Empleados de invernadero se manifiestan

Les retrasan su salario, sin motivo alguno

Por Carmen Hernández

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Empleados de invernadero se manifiestan
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      RIOVERDE.- Trabajadores del Invernadero de Santa Rita se manifestaron porque no les pagaron la quincena, además de otras carencias laborales que enfrentan. 

      Empleados dieron a conocer que tienen muchas carencias, sin embargo, así realizan el trabajo, pero ahora todo dio al traste porque no les pagaron su salario de manera puntual.  

      Indicaron que puntualmente acuden a trabajar, que la mayoría lo hacen por necesidad, por lo que no les parece justo el que no les cumplan con el pago de su sueldo de en las fechas establecidas.  

      Ahora surgió este problema, ya que muchos de ellos viven al día y si les retrasan su salario, enfrentan problemas para el sustento de sus familias.  

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      Aunque refieren que es una situación constante la falta de pago, por lo que piden la intervención de las autoridades correspondientes.  

      Señalaron que el producto sale puntualmente para su venta, por lo que es imposible que no tengan recursos para pagarles.

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