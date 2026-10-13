Empleados del Seguro Social realizarán marcha

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Matehuala.- Trabajadores del Seguro Social convocan a una marcha la cual se llevará a cabo este martes, la cita es a las cinco de la tarde en la Plaza de Armas de donde iniciará la marcha hasta llegar a las instalaciones de la Delegación del IMSS, en la calle Hidalgo, frente al Centro Cultural.

Se pide a la población unirse a esta marcha pacífica que se llevará a cabo, pues no solo se lucha por los derechos de los trabajadores, sino que también es una lucha por todos los derechohabientes del IMSS, para que tengan un Seguro Social en el cual no haya carencias de medicamentos, pues aunque los doctores y enfermeras hacen todo por apoyar a los pacientes, no se puede hacer mucho por la falta de equipo que hay, sobre todo de medicinas básicas.

Los trabajadores han mantenido un plantón afuera de las instalaciones del sindicato desde hace 5 días, donde no ha importado el sol y las lluvias que se han estado presentando, durante día y noche se han mantenido afuera de las instalaciones del sindicato, las cuales tienen tomadas y no dejarán que se abran hasta que sean escuchadas sus peticiones, pues cuentan con muy malas condiciones laborales.

Han manifestado que no hay medicamentos para los pacientes y tampoco hay equipo de trabajo para los empleados, quienes tienen que comprar sus guantes y cubrebocas para seguir trabajando y proteger su salud.

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