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En depresión una de cada 8 personas

Por Redacción

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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En depresión una de cada 8 personas
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      CIUDAD VALLES.- Uno de cada ocho personas tiene algún problema de depresión, de acuerdo con la encargada del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Jurisdicción Sanitaria V, Eulalia del Carmen López Balderas. 

      Este sábado, alrededor de 200 personas, de todas las edades, acompañaron a los funcionarios de la Jurisdicción para conmemorar y reflexionar sobre el Día Mundial de la Salud Mental, que es cada 10 de octubre y aprovechó para decir que desafortunadamente uno de cada ocho individuos, tanto hombres como mujeres, sufren de depresión o de alguna enfermedad mental que no sólo menoscaba su calidad de vida, sino que incapacita. 

      Dijo que la depresión no es privativa de ningún grupo en particular y que puede aparecer en gente de todas las edades y como familia de una persona depresiva, uno debe mantener comunicación constante y buscar ayuda profesional, en caso de ser necesario.

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