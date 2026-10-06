Entregan recursos de beca Rita Cetina

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Comenzó el pago de la beca Rita Cetina para niños de educación básica y durará dos semanas la dispersión de ese dinero para los beneficiarios.

La entrega del recurso se hará de este 5 al 16 de octubre, siguiendo la regla general del día y del primer apellido del estudiante de educación básica.

Este lunes se pagó a los apellidos con iniciales A, B; el martes 6 será para los apellidos con C solamente; el miércoles 7 D, E, F; el jueves 8 de octubre, solamente la G y el viernes 9, H, I, J, K, L.

El lunes 12 pasarán a cobrar los de la letra M nada más; el martes 13 las letras N, Ñ, O, P, Q; el miércoles 14 la R; el jueves 15 la S y el viernes 16 los de la T, U, V, W, X, Y y Z.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí