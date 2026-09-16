Entregan una patrulla y equipo táctico a polis

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SANTA CATARINA.- Se entregó una patrulla y equipo táctico a los elementos de Seguridad Pública Municipal, señaló el alcalde Juan Carlos Ramos.

El presidente municipal hizo hincapié que se adquirió una patrulla, con el fin de atender todas las llamadas de auxilio en el ejido como en las comunidades.

Enfatizó el edil que todos los elementos de la corporación están certificados y están comprometidos con el municipio, y agregó que el municipio es un lugar seguro y tranquilo, sin embargo, se continúa con los operativos de vigilancia en el municipio, finalizó.