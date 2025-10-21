Esperan repunte el turismo por puente

RIOVERDE.- Con el próximo puente vacacional se espera tener un incremento de un 35% de ocupación hotelera, pues familias aprovecharán para viajar y descansar un poco en otro lugar.

Empresarios hoteleros dieron a conocer que son pocos los hoteles que han cerrado, aunque reconocen que no tienen los ingresos suficientes.

Sin embargo, ahora para el puente que se tiene contemplado para la próxima semana, se espera haya una buena ocupación, aunque muchos turistas vienen de paso, se dirigen a la Huasteca potosina pero llegan a pernoctar en el municipio dejando una buena derrama económica.

La mayoría de los turistas provienen de la Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Aguascalientes, entre otros estados de la república.

Los turistas llegan y buscan conocen los sitios emblemáticos del municipio, los lugares más visitados son la Media Luna, las Grutas de la Catedral, entre otros.