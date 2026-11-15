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Este lunes suspenderán recolección de basura

Por Carmen Hernández

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Este lunes suspenderán recolección de basura
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      RIOVERDE.- Este lunes se suspenderá el servicio de recolección de basura ya que por ser día de descanso obligatorio el personal gozará de día de asueto, el servicio se reanudará el martes.  

      El departamento de Servicios Municipales dio a conocer que se cuenta con 13 rutas y 4 contenedores en comunidades.  

      Este lunes por el 116 Aniversario de la Revolución Mexicana se suspenderá el servicio de recolección de basura, se pide a la población no sacar a la calle los desechos. 

      Las guardias se mantendrán en el Mercado Colón, tianguis y plazas. 

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      Es por ello que se exhorta a la ciudadanía en general para que se abstenga de sacar los desechos a la calle y evitar que las mascotas en situación de calle las disperse y evitar que luzcan feas y sucias.

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