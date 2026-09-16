logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Este miércoles no habrá recolección de basura

Piden a los habitantes no sacar la basura el día de hoy

Por Jesús Vázquez

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
A
Este miércoles no habrá recolección de basura
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MATEHUALA.- El departamento de Servicios Públicos Primarios anunció que este 16 de septiembre no habrá servicio de recolección de basura, pues es un día festivo que por obligación todos los trabajadores lo deben de descansar.

       Ante esta situación piden a las personas que este miércoles 16 de septiembre no saquen la basura, esto para evitar que lleguen los animales callejeros o personas que se dedican a la pepena a hacer un secadero de basura y rompan las bolsas, que finalmente terminan tirando los desechos por las calles de la ciudad y provocando un foco de infección.

      Se pide a la población que se respete esta fecha, pues lamentablemente a pesar de que se anuncie en redes sociales, en la radio, sobre que no habrá recolección de basura tal parece que a la gente no le importa y quiere que los trabajadores de la recolección de basura trabajen en días festivos, pero también merecen descansar como todos los ciudadanos, y a pesar de saber de esta situación la gente acostumbra sacar su basura y luego se quejan del cochinero que hay en las calles. 

      Por lo que se pide a la población tener más conciencia del cuidado del medio ambiente, y guardar su basura por un día más y esperar a que en su zona pase el camión de basura para evitar fétidos olores en las calles.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Anuncian jornada de vacunación antirrábica
      Anuncian jornada de vacunación antirrábica

      Anuncian jornada de vacunación antirrábica

      SLP

      Redacción

      El Conafe está de fiesta
      El Conafe está de fiesta

      El Conafe está de fiesta

      SLP

      Carmen Hernández

      Listos para realizar simulacro de sismo
      Listos para realizar simulacro de sismo

      Listos para realizar simulacro de sismo

      SLP

      Carmen Hernández

      Bordo derivador, un riesgo para familias
      Bordo derivador, un riesgo para familias

      Bordo derivador, un riesgo para familias

      SLP

      Jesús Vázquez

      Por las constantes lluvias, se forma una laguna