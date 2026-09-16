Este miércoles no habrá recolección de basura

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MATEHUALA.- El departamento de Servicios Públicos Primarios anunció que este 16 de septiembre no habrá servicio de recolección de basura, pues es un día festivo que por obligación todos los trabajadores lo deben de descansar.

Ante esta situación piden a las personas que este miércoles 16 de septiembre no saquen la basura, esto para evitar que lleguen los animales callejeros o personas que se dedican a la pepena a hacer un secadero de basura y rompan las bolsas, que finalmente terminan tirando los desechos por las calles de la ciudad y provocando un foco de infección.

Se pide a la población que se respete esta fecha, pues lamentablemente a pesar de que se anuncie en redes sociales, en la radio, sobre que no habrá recolección de basura tal parece que a la gente no le importa y quiere que los trabajadores de la recolección de basura trabajen en días festivos, pero también merecen descansar como todos los ciudadanos, y a pesar de saber de esta situación la gente acostumbra sacar su basura y luego se quejan del cochinero que hay en las calles.

Por lo que se pide a la población tener más conciencia del cuidado del medio ambiente, y guardar su basura por un día más y esperar a que en su zona pase el camión de basura para evitar fétidos olores en las calles.

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