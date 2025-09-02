Estudiantes regresan a las aulas

Matehuala.- Desde temprana hora niños de preescolar, primaria y secundaria caminaban rumbo a su escuela para volver a las aulas después de dos meses de vacaciones y reiniciar el nuevo ciclo escolar.

Quienes eran los más rejegos de regresar a la escuela fueron los niños de preescolar, muchos no se querían separar de sus papás, lloraban y no los querían soltar, mientras en primaria y secundaria los niños y jóvenes acudieron muy emocionados para retomar nuevamente sus clases.

Por otra parte, en el Parque Álvaro Oregón se realizó el arranque oficial del ciclo escolar 2025-2026, donde estuvieron autoridades municipales y educativas, ante un público de estudiantes de primaria y secundaria, les dieron la bienvenida a este nuevo ciclo escolar, deseándoles el mayor de los éxitos, de esta manera empezaron las clases de manera oficial.

Por otra parte, elementos de la Policía Municipal y Tránsito y Vialidad realizaron un operativo especial afuera de las escuelas, donde estuvieron apoyando en la vialidad para prevenir un accidente, ya que como fue el primer día de clase había un gran caos en las escuelas.

