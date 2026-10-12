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Exigen rehabilitar acceso a Miravalles

Por las lluvias, se generó un lodazal y charcos de agua

Por Redacción

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Exigen rehabilitar acceso a Miravalles
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      CIUDAD VALLES.- Vecinos de la colonia Miravalles piden con todo y letrero al alcalde que les arregle el acceso a esa colonia, ya que sigue siendo un problema grave poder transitar con calles en esas condiciones, un lodazal. 

      Con un pintarrón de los que se usan para poner textos temporales en comercios, colocado en medio del lodazal, un vecino de Miravalles escribió: "Sr. Presidente Necesitamos Reparación de Calle Principal del Fracc. Miravalles". 

      De acuerdo con los afectados, en más de cuatro ocasiones han llevado solicitudes a las autoridades a las que les correspondería ese trabajo, pero no han obtenido respuesta alguna hasta ahora, no los toman en cuenta pese a las condiciones de inseguridad que enfrentan para poder llegar a sus casas. 

      Las lluvias y la humedad que ha prevalecido desde la noche de este sábado estropearon el camino que apenas se secaba, luego de que escampó durante la presente semana, pero volvió a generarse un lodazal, lo que dificulta el trayecto de unidades motrices y peor es aún para peatones.

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