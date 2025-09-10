Exigen reparar calles en colonia Santa Lucía

CIUDAD VALLES.- Vecinos de la colonia Santa Lucía han gestionado cuatro veces que les ayuden a arreglar las calles y desagües de ese sector, pero no han sido escuchados y están pensando en manifestarse.

Eduardo Maya Hervert, presidente de la colonia en mención dijo que desde el 9 de enero han estado buscando al alcalde David Medina y a Kevin Yahir Cázares, director de Obras Públicas, pero no han sido atendidos y han dejado en la Presidencia cuatro oficios para que les arreglen las calles, porque todas están en malas condiciones y son paso de mucha gente del fraccionamiento Tecnológico, Mujeres, Valle Dorado y Vista Hermosa, pero ya son intransitables, porque no tienen baches, sino lagunas en casas una de esas arterias.

Maya Hervert expresó que si siguen sin hacer caso a la exigencia de arreglo de calles, lo que sigue es una manifestación en el Palacio Municipal.