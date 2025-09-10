logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Exigen reparar calles en colonia Santa Lucía

De no obtener respuesta de Obras Públicas, vecinos se manifestarán

Por Miguel Barragán

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Exigen reparar calles en colonia Santa Lucía

CIUDAD VALLES.- Vecinos de la colonia Santa Lucía han gestionado cuatro veces que les ayuden a arreglar las calles y desagües de ese sector, pero no han sido escuchados y están pensando en manifestarse.

Eduardo Maya Hervert, presidente de la colonia en mención dijo que desde el 9 de enero han estado buscando al alcalde David Medina y a Kevin Yahir Cázares, director de Obras Públicas, pero no han sido atendidos y han dejado en la Presidencia cuatro oficios para que les arreglen las calles, porque todas están en malas condiciones y son paso de mucha gente del fraccionamiento Tecnológico, Mujeres, Valle Dorado y Vista Hermosa, pero ya son intransitables, porque no tienen baches, sino lagunas en casas una de esas arterias.

Maya Hervert expresó que si siguen sin hacer caso a la exigencia de arreglo de calles, lo que sigue es una manifestación en el Palacio Municipal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concluye festividad de Virgen del Rosario
Concluye festividad de Virgen del Rosario

Concluye festividad de Virgen del Rosario

SLP

Jesús Vázquez

Vivienda queda reducida a cenizas tras incendio
Vivienda queda reducida a cenizas tras incendio

Vivienda queda reducida a cenizas tras incendio

SLP

Carmen Hernández

Cortocircuito, la causa; los daños no han sido cuantificados

Perra ingresa a escuela y muerde a dos niños
Perra ingresa a escuela y muerde a dos niños

Perra ingresa a escuela y muerde a dos niños

SLP

Redacción

Hubo movilización de corporaciones; Ecología estudiará el caso

Bomberos rescatan una víbora en Cruz Verde
Bomberos rescatan una víbora en Cruz Verde

Bomberos rescatan una víbora en Cruz Verde

SLP

Carmen Hernández