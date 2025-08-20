logo pulso
Estado

Falla Sader y deja a los agricultores sin fertilizante

Por Miguel Barragán

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Dejan en ascuas más de una hora trabajadores de la Sader a agricultores con la entrega de su fertilizante, “tenían problemas internos”.

    Ayer por la mañana, trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) impedían la entrada a los terrenos de la feria a los agricultores que tenían cita para ir por el fertilizante que el Gobierno Federal les provee, con la noticia de que no habría entrega, por un problema interno en esa dependencia.

    Los agricultores protestaron porque algunos de ellos habían pagado fletes para transportar esos materiales a sus ranchos (a 20 kilómetros varios de ellos), como El Pujal o Cerro Alto.

    Una vez que los de Sader vieron a los medios de comunicación llegar a hacer las entrevistas, les dieron el pase a los agricultores.

Presuntamente, la falta de pago salarial a algunos de los de la Sader fue lo que hizo parar las actividades, temprano.

