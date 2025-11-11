Fallece Domingo Loera, reconocido ciclista

Matehuala.- La mañana del lunes se conoció la triste noticia del fallecimiento de Domingo Loera, mejor conocido como Mingo, quien fue un impulsor del ciclismo en Matehuala, y durante toda su vida compitió en este deporte logrando obtener los primeros lugares.

Domingo Loera a pesar de ser un adulto mayor jamás dejó de practicar el ciclismo, siempre participaba en competencias, o paseando en su bicicleta invitando a los jóvenes a unirse a practicar el ciclismo.

A través de redes sociales muchos grupos ciclistas que existen en la actualidad lamentan el fallecimiento de este hombre, pero agradecen todo lo que hizo para lograr promover e impulsar el ciclismo en Matehuala.

Era grande su amor por el ciclismo que inclusive tenía un taller de bicicletas, en el cual arreglaba su bicicleta, así como la de muchos ciclistas, donde aprovechaba para platicar de sus grandes logros en competencias municipales, estatales y nacionales, en las que siempre logro obtener los primeros lugares, gracias a la bicicleta llegó a ser un adulto mayor, con una excelente condición física.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además fue dirigente de la Liga Municipal de Ciclismo donde apoyó a muchos deportistas locales, también sobresalió como miembro de la directiva de beisbol, otro deporte que también le gustaba mucho.

Descanse en paz Domingo Loera.