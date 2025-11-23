Falta traumatólogo en Hospital General

CIUDAD VALLES.- Ante la falta de un traumatólogo de fin de semana en el Hospital General de Valles, el director, Jesús Guillén Lárraga refirió que están abiertas las convocatorias para médicos especialistas que quieran ser parte de esta institución de salud.

Cada fin de semana, en redes sociales, pululan las quejas de familiares de personas accidentadas o golpeadas sobre la falta del médico que revisa y da seguimiento a los traumas.

El director Guillén Lárraga mencionó que están abiertas las convocatorias de trabajo para médicos especialistas, sin embargo, no ha habido respuesta hasta el momento y por ese motivo, no cuenta con traumatólogo los días inhábiles de la semana, afectando a personas que llegan a sufrir un accidente en estos días.