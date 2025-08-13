logo pulso
Faltan médicos y fármacos en HR

Pacientes tienen que comprar sus medicamentos para sanar de sus males

Por Carmen Hernández

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Faltan médicos y fármacos en HR

RIOVERDE.- Aumentan lasquejas en contra del Hospital Regional y del IMSS Bienestar por la falta de medicamento y de médicos para recibir una buena atención ante las enfermedades que enfrenta la población. 

La titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la Zona Media Isabel Jasso, dio a conocer que se recibieron quejas de oficio de que no hay medicamentos en el nosocomio los fines de semana, desde el pasado 10 de julio, lo que es un riesgo para pacientes que reciben atención médica y no tienen el fármaco para sanar.

Además en el Hospital IMSS Bienestar falta además equipo y doctores, porque no tienen en el nosocomio, por lo que los familiares de pacientes se ven obligados a comprar las claves de los fármacos que requieren y llevarlos al Hospital para que se los apliquen y puedan sanar. 

Refiere que incluso se carecen de algunos aparatos para un buen tratamiento médico, las denuncias son recabados de oficio y se les está dando seguimiento a cada una de ellas.

Lo que se busca es que los pacientes reciban una buena atención médica y sanen de los males que enfrentan y no empeorar su situación ante las carencias.

