Feria del Regreso a Clases, solitaria
Pocos paterfamilias acudieron a aprovechar las ofertas que se ofrecían
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CIUDAD VALLES.- Sin muchas visitas estuvo funcionando casi todo el horario laboral del viernes la Feria del Regreso a Clases, organizada por el Ayuntamiento de Valles.
Desde las 10 de la mañana y hasta las ocho de la noche, la dirección de Educación y el Gobierno municipal organizaron una exposición y venta de productos para el regreso a la escuela, como útiles, ropa, calzado, entre otros artículos, con la premisa de que habría ofertas directas al público y "sin intermediarios" y aunque temprano al mediodía había visitas, luego de un par de horas el lugar se vació y sólo quedaron los vendedores.
Este esfuerzo del Ayuntamiento fue para incentivar al comercio local, sin embargo, varias de las empresas de papelería más importantes no tuvieron presencia ahí.
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