Feroz can muerde a joven

Por Redacción

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
Feroz can muerde a joven

Matehuala.- Una persona de sexo masculino fue atacada por un feroz perro en la calle Vicente Guerrero, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal para auxiliar al joven y posteriormente se comunicaron con los paramédicos de Cruz Roja para que revisaran la lesión que le provocó el can.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves, cuando de pronto en la calle Vicente Guerrero de la zona centro un feroz can atacó a un joven que pasaba por este lugar, el joven fue auxiliado por los elementos de la Policía Municipal que estaban por el lugar y le quitaron el feroz animal al muchacho, así mismo pidieron apoyo a los paramédicos de Cruz Roja.

 Al lugar llego rápidamente una ambulancia y los paramédicos valoraron las lesiones del joven de 23 años de edad, quien fue mordido en el hombro derecho, el joven fue trasladado en la ambulancia a un hospital para que recibiera atención médica, para evitar una infección por la mordedura del perro.

Los elementos de la Policía Municipal estuvieron realizando la búsqueda del propietario del can para que responda por las curaciones del joven, ya que presuntamente el perro tiene un propietario. 

Se pide a las personas que tienen perros hacerse responsables de sus mascotas y si son agresivos, no dejarlos sueltos en la calle, para evitar ataquen a alguna persona.

