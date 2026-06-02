Festejarán aniversario de Pueblo Mágico

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CIUDAD DEL MAÍZ.- El Municipio festejará su tercer aniversario como Pueblo Mágico, para ello habrá varios eventos como una exposición gastronómica y artesanal.

Las autoridades municipales dieron a conocer que están a días de celebrar que Ciudad del Maíz fue nombrado Pueblo Mágico, es por ello que echarán la casa por la ventana.

Para el 28 de junio se tiene programado a partir de las 7 de la mañana una exposición, venta de gastronomía y dulces artesanales.

A las 12 concurso y venta de guiso borracho, de 5 a 6 de la tarde un programa cultural.

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Asimismo a las 7 de la tarde se llevará a cabo la imposición de bandas a los aspirantes a la Flor más bella.

Es por ello que se le invita a la población en general para que acuda a cada uno de los eventos.