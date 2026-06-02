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Festejarán aniversario de Pueblo Mágico

Por Carmen Hernández

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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      CIUDAD DEL MAÍZ.- El Municipio festejará su tercer aniversario como Pueblo Mágico, para ello habrá varios eventos como una exposición gastronómica y artesanal. 

      Las autoridades municipales dieron a conocer que están a días de celebrar que Ciudad del Maíz fue nombrado Pueblo Mágico, es por ello que echarán la casa por la ventana. 

      Para el 28 de junio se tiene programado a partir de las 7 de la mañana una exposición, venta de gastronomía y dulces artesanales.

      A las 12 concurso y venta de guiso borracho, de 5 a 6 de la tarde un programa cultural. 

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      Asimismo a las 7 de la tarde se llevará a cabo la imposición de bandas a los aspirantes a la Flor más bella. 

      Es por ello que se le invita a la población en general para que acuda a cada uno de los eventos.

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