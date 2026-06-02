Festejarán aniversario de Pueblo Mágico
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DEL MAÍZ.- El Municipio festejará su tercer aniversario como Pueblo Mágico, para ello habrá varios eventos como una exposición gastronómica y artesanal.
Las autoridades municipales dieron a conocer que están a días de celebrar que Ciudad del Maíz fue nombrado Pueblo Mágico, es por ello que echarán la casa por la ventana.
Para el 28 de junio se tiene programado a partir de las 7 de la mañana una exposición, venta de gastronomía y dulces artesanales.
A las 12 concurso y venta de guiso borracho, de 5 a 6 de la tarde un programa cultural.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Asimismo a las 7 de la tarde se llevará a cabo la imposición de bandas a los aspirantes a la Flor más bella.
Es por ello que se le invita a la población en general para que acuda a cada uno de los eventos.
no te pierdas estas noticias
Paciente, a punto de golpear a médico
Carmen Hernández
Meses esperando que le realicen una cirugía en su mano, que tiene fracturada
Baja el robo hormiga en las zonas agrícolas
Carmen Hernández
Se tiene establecido un operativo de vigilancia