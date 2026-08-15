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Fuga de aguas negras desquicia a familias

Por Redacción

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Fuga de aguas negras desquicia a familias
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      CIUDAD VALLES.- Una fuga de aguas negras tiene en jaque a los vecinos de la Altavista, cerca de donde se abrió un nuevo supermercado, ya que les está originando muchos problemas de insalubridad.

      Desde antes de su inauguración a mediados de julio, había un tiradero constante de aguas negras sobre la calle Pedro J. Méndez y aunque los vecinos denunciaron en repetidas ocasiones, no hubo ninguna reconvención de parte de la autoridad contra el supermercado.

      Esta tarde de viernes 14 de agosto, los funcionarios de Ecología visitaron las instalaciones y hablaron con los jefes de la tienda, para hacer un diagnóstico.

      Extraoficialmente hubo una información que circuló en la que se explica que los drenajes desde la tienda estaban atestados de grasa que bloqueó la salida del drenaje. 

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